Maltempo in arrivo anche a Parma con vento, fulmini e rischio di grandinate

Sono in arrivo temporali anche a Parma. L’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione ha diramato un'allerta meteo di colore arancione dalla mezzanotte di oggi, lunedì 13 agosto, fino alle mezzanotte di domani, martedì 14 agosto.

Le previsioni Arpae - dice una nota del Comune - annunciano temporali di forte intensità con raffiche di vento, fulmini e probabili grandinate. Fenomeni che potrebbero proseguire anche nelle successive 48 ore.

Oggi pomeriggio si è riunito nella sede della Protezione civile comunale, in via del Taglio, il Coc – Comitato Operativo Comunale – presieduto dal vicesindaco, Marco Bosi, ed alla presenza del comandante del corpo di polizia municipale, Donatella Signifredi, del referente della protezione civile comunale, Claudio Pattini, e dei dirigenti coinvolti. Il Comune di Parma si appresta ad affrontare la situazione con mezzi e personale in servizio straordinario.