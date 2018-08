Da qualche settimana sul ponte Verdi è cambiato qualcosa per i ciclisti, con lo scopo di salvaguardare chi cammina sui marciapiedi e di suddividere con chiarezza le zone riservate a chi va in bicicletta e a chi va a piedi. A fianco del marciapiede, verso il ponte di Mezzo, è stata tracciata sulla carreggiata una pista ciclabile in direzione della Pilotta: questo marciapiede è sempre stato solamente pedonale, ma le biciclette ci passavano ugualmente in entrambi i sensi. Nell’altro marciapiede - da tanto tempo «misto» per pedoni e biciclette - è stata tracciata una pista ciclabile in direzione del parco Ducale: così pedoni e biciclette si muovono in spazi separati. Basta però qualche minuto di osservazione per capire che - a dispetto della nuova segnaletica - le biciclette circolano ovunque. d.v.