Ruba, si barrica nel bagno del fast food e poi prova a picchiare i vigilantes

Il 18 agosto alle 19 una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Parma è intervenuta in via Traversetolo al fast-food “Burger-King”, dove due addetti alla vigilanza del centro commerciale “Eurosia”, avevano rincorso e fermato un 28enne che poco prima aveva perpetrato un furto al supermercato Ipercoop.

In particolare il ragazzo - d'origine guineana e privo di qualsiasi documento d’identificazione - aveva rotto alcune confezioni e si era impossessato di tre speaker con relativi 3 auricolari per telefoni cellulari, del valore totale di 59,70 euro. Poi aveva superato l’”uscita senza acquisti” del negozio, e al cenno di fermarsi intimatogli dai due vigilanti, era scappato a piedi fino al vicino fast-food, rifugiandosi nel bagno per disabili.

A quel punto bloccato, per tentare la fuga aveva minacciato i due addetti alla sicurezza con l’espressione “attenti a voi”, ed aveva reagito violentemente dimenandosi, scalciando e dando gomitate, non riuscendo comunque a divincolarsi, fino all'arrivo dei carabinieri. Il ragazzo, poi perquisito, è stato effettivamente trovato in possesso della merce rubata, che - anche se danneggiata- è stata restituita al punto vendita.