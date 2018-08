Ricercato per spaccio da Parma, nigeriano arrestato a Udine

Un cittadino nigeriano, di 30 anni, residente a Parma, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia al termine di un controllo in un piccolo parco pubblico cittadino. Nei suoi confronti era stata emessa una misura cautelare in carcere dal gip del tribunale di Parma il 4 maggio scorso per reati in materia di stupefacenti.

Lo straniero è accusato di decine di episodi di spaccio di droga, che sarebbero avvenuti tra Parma e dintorni nell’arco di un anno e mezzo.

La Polizia ha eseguito un controllo intorno alle 22.30 nei confronti di alcune persone che si trovavano nel parco. L’uomo era seduto su una panchina in compagnia di altre due persone, un connazionale e un cittadino italiano.