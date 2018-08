Filomena, Rita e le altre, i centri antiviolenza: "La cultura maschilista influenza sin dall'infanzia"

Il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, «a commento di questa lunga scia di violenza sulle donne, sottolinea l’importanza di riconoscere la violenza maschile come frutto di una cultura maschilista che, fin dall’infanzia, impedisce agli uomini un sano rapporto con le proprie emozioni». Lo si legge in una nota, dopo l’omicidio di Filomena Cataldi, nel Parmense, uccisa da un vicino di casa.

Episodio che, ricorda il coordinamento, «avviene a pochi giorni di distanza dal femicidio di Rita Pissarotti, 60 anni, di Collecchio, uccisa dal marito Paolo Zoni, 64 anni, mentre erano in vacanza in Val Gardena».

«Ancora si sentono dire ai bambini frasi come: 'Non piangere come una femminuccia!'. Il modello di virilità imposto agli uomini fin da piccoli è ancora quello dell’uomo macho che 'non deve chiedere mai". Solo che quest’uomo è lo stesso che fatica a entrare in contatto con le proprie emozioni e a esprimerle, per poi riversare tutta la violenza di cui è capace sulla propria compagna. Per fermare la violenza sulle donne abbiamo bisogno anche di lavorare sulla maschilità, per decostruire stereotipi ancora vivi e vegeti nella nostra società che non promuovono una cultura del rispetto nella relazione fra uomo e donna», dice Samuela Frigeri, presidente del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna e presidente del Centro antiviolenza di Parma.