Elisa Baldi, l'ultimo addio sabato a Malandriano. Stasera il rosario

Saranno celebrati domattina i funerali di Elisa Baldi, la 28enne responsabile delle Poste di Lesignano Bagni morta nello scontro frontale avvenuto sabato notte lungo strada San Cosimo, a Martorano.

La salma partirà alle 9,30 dalla sala del Commiato alle Villetta, per essere portata nella chiesa di San Martino a Malandriano dove si terranno le sequie. Nella stessa chiesa, stasera alle 20,30 sarà recitato il rosario. E saranno in tantissimi ad abbracciare, anche in preghiera, i familiari della 29enne, che le amiche della Coop chiamavano «Piccolina». «Una persona speciale, come sente il cuore che non sbaglia».