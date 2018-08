I funerali di Mirka Fochi si svolgeranno in forma privata

"Comunichiamo che il funerale di Mirka Fochi, per volere della famiglia, si svolgerà in forma strettamente privata. Grazie a tutte le persone che le hanno voluto bene. Eros". Lo annuncia un post del compagno di una vita, Eros Cerruti, sul profilo facebook di Mirka Fochi, invaso di affetto, stima e lacrime dopo la scomparsa lunedì di questa figura conosciutissima in città e non solo, per anni organizzatrice, con lo stesso marito, di numerosi concorsi di bellezza e di tantissime edizioni di Miss Italia.