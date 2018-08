Fuori strada nella notte all'ingresso della tangenziale: un ferito grave

Incidente nella notte in tangenziale all'altezza di strada Farnese. Intorno all'1.40 - per cause ancora in via d'accertamento - un'auto è finita fuori strada e il conducente è rimasto ferito. Soccorso dal 118, è stato portato al Maggiore in gravi condizioni.

Poco dopo, intorno alle 2 in via Pertini a Fontenellato un'auto è finita nel fossato a lato della carreggiata. La persona alla guida ha riportato ferite di media gravità ed è stata trasportata da un'ambulanza al proto soccorso di Vaio.