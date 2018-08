Un ferito in condizioni di media gravità è stato trasportato in ambulanza al Maggiore in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 8 in tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita 7 di strada Baganzola. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato sull'asfalto.

Per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi si sono create lunghe code in tangenziale, con traffico bloccato già da via Spezia.