E' reperibile sul sito del Comune di Parma, a questo link il bando per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie, per l’anno scolastico 2018/19. Il bando ha come obiettivo quello di garantire a tutti gli alunni e alle loro famiglie i servizi e le prestazioni necessarie ad usufruire pienamente del diritto allo studio. Nel bando sono precisate tutte le specifiche. Per presentare domanda c'è tempo fino alle ore 18 del 23 ottobre 2018. Le domande possono essere presentate solo on-line accedendo all’indirizzo internet https://scuola.er- go.i