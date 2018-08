Scontro tra auto e furgone, poi due tir li tamponano: due feriti e via Emilia bloccata

Pauroso schianto intorno alle 9.30 a Castelguelfo. Dalle prime testimonianze pare che ad entrare in collisione siano stati un'auto e un furgone, successivamente tamponati da due tir. Sul posto le ambulanze inviate dal 118 e i vigili del fuoco. La scena che si è presentata ai soccorritori ha fatto inizialmente temere il peggio. Due persone ferite sono state liberate dalle lamiere e trasportate all'ospedale con traumi giudicati di media gravità. Sia per permettere i soccorsi, sia per la posizione dei veicoli coinvolti nell'incidente, la via Emilia risulta completamente bloccata e potrebbe esserlo per almeno un paio d'ore.

Le immagini impressionanti dell'incidente