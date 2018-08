Biblioteche comunali, da settembre arriva l'apertura domenicale (e altre novità)

Dopo la pausa estiva le biblioteche del Comune di Parma tornano al regolare orario di apertura con alcune importanti novità, vista l’assegnazione della Gara per l’Appalto della gestione delle Biblioteche alla Cooperativa Le Pagine di Ferrara.

Alla Cooperativa Le Pagine è stata infatti assegnata fino al 2021 la gestione integrale delle Biblioteche del Complesso del San Paolo (Biblioteca Guanda e Internazionale Ilaria Alpi) e la gestione nel fine settimana delle Biblioteche Civica, Pavese e Alice.

Grazie all’importante investimento comunale saranno ulteriormente ampliati degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche.

Da settembre infatti la biblioteca “Cesare Pavese” (da domenica 2 settembre), “Ugo Guanda” e “Internazionale Ilaria Alpi” (a partire dal 16 settembre) saranno aperte anche di domenica dalle ore 15 alle 19 permettendo così ad una più ampia e diversificata fascia di pubblico di fruire dei servizi di prestito, consultazione e assistenza.

A partire dal 7 settembre anche la Biblioteca di Alice vedrà ampliato il suo orario con l’apertura al pubblico del venerdì pomeriggio - fino alle ore 19 nel periodo primavera/estate e ore 17 in autunno/inverno - per consentire a famiglie e bambini di prendere in prestito libri e dvd prima del fine settimana.

Con questi importanti ampliamenti l’Amministrazione Comunale intende proseguire il percorso, già intrapreso, di valorizzazione del proprio patrimonio librario incentivando la promozione alla lettura e la fruizione di spazi che rivestono un ruolo fondamentale non solo per il servizio offerto, ma anche per l’aggregazione e la coesione sociale che generano al proprio interno.

Va in questa direzione anche il programma di iniziative che, da settembre, animeranno i weekend in Biblioteca:cinquanta eventi nel corso di un anno tra attività di promozione alla lettura rivolte a bambini e adulti (letture animate, incontri con proiezioni, maratone di lettura), laboratori di scrittura creativa e di fumetto, percorsi di divulgazione scientifica e momenti dedicati al gioco.

Di seguito, tutti gli orari di apertura delle biblioteche del Comune di Parma a partire dal 1° settembre 2018.

Biblioteche del Comune di Parma – Orari di apertura dal 1° settembre 2018

Biblioteca Civica

Da lunedì a giovedì: 9.00 - 19.00

Venerdì e sabato: 9.00 - 20.00

Orari di apertura del Punto Servizio Digitale

Lunedì e mercoledì: 14.00 - 18.00

Sabato: 9.00 - 13.00

Biblioteche del Complesso del San Paolo (Biblioteca Guanda e Internazionale Ilaria Alpi)

Dal lunedì al sabato: 9.00 - 20.00

Nuova apertura dal 16 settembre: Domenica: 15.00 - 19.00

Biblioteca “Cesare Pavese”

Dal lunedì al venerdì: 9.00 - 19.00

Sabato: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Nuova apertura dal 2 settembre: Domenica: 15.00 - 19.00

Biblioteca di Alice

Dal 3 al 30 settembre

Lunedì e mercoledì: 9.00 - 14.00

Martedì, giovedì e venerdì: 9.00 - 19.00 (dal 7 settembre: nuove aperture pomeridiane il venerdì)

Sabato: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Domenica: 9.30 - 12.30

Dal 1° ottobre

Lunedì e mercoledì: 9.00 - 14.00

Martedì, giovedì, venerdì: 9.00 - 17.00

Sabato: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00

Domenica: 9.30 - 12.30

Centro Cinema “Lino Ventura”

Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.30

Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 9.00 - 13.30 / 14.30 - 19.00