Stuprata per ore, Federico Pizzarotti: "Terribile, Parma faccia scudo"

«Una vicenda agghiacciante, terribile. Difficile anche da leggere fino in fondo. Sia fatta giustizia senza se e senza ma». Così su Facebook il sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta la violenza sessuale per cui sono state arrestate due persone dalla squadra mobile della città emiliana. «A nome di tutta la comunità parmigiana e della sua gente - prosegue il primo cittadino - ci stringiamo attorno alla ragazza che ha subìto forme di violenza indicibili. #Parma faccia scudo attorno a questa giovane donna e non la lasci mai sola. Ora c'è bisogno del sentimento forte e compatto di tutta la nostra piccola, grande comunità».

In precedenza la vicepresidente della Camera M5S Maria Edera Spadoni aveva scritto in un tweet: "Ennesimo stupro aberrante, questa volta a Parma. Urge l’immediata attuazione del piano anti violenza. Non c'è più tempo da perdere!#violenzadigenere".