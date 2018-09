E' finito nel carcere di via Burla l'interrogatorio di Federico Pesci e del nigeriano Wilson Ndu Aniyem, arrestati con l'accusa di aver violentato una 21enne. Un lungo interrogatorio, iniziato questa mattina e terminato poco dopo le 14. Pesci ha rigettato tutte le accuse, sottolineando come la giovane fosse consenziente. Il 46enne imprenditore del settore della moda ha precisato che non sente rancore nei confronti della ragazza, ma anche come il referto stilato dai medici del pronto soccorso (45 giorni di prognosi alla 21enne) sia sovrastimato.