La cena dei mille sotto le stelle

Prima le classiche delizie della pianura padana, dal crudo al Parmigiano-Reggiano, poi il gazpacho alla parmigiana, che di spagnolo ha tenuto solo il nome, e lo scrigno di Parma, infine una coscia d’oca leggermente stufata e, per concludere, il dolce targato Carlo Cracco. Un menù assolutamente originale con piatti unici creati per l'occasione e gustati sotto le stelle nel cuore del centro storico di Parma. E' "la cena dei mille", evento clou della rassegna settembre gastronomico che ha celebrato ancora una volta il riconoscimento Unesco di Parma città creativa della gastronomia e l’imminente titolo di capitale della cultura italiana in programma per il 2020. Domani sulla Gazzetta il resconto e la gallery della serata.

In via Repubblica gli organizzatori hanno approntato una tavola lunga 400 metri. Mille gli invitati, o meglio coloro che hanno acquistato i biglietti, andati esauriti nell’arco di pochi giorni. In cucina a coordinare le portate lo chef Massimo Spigaroli con i ristoratori di Parma Quality Restaurants. Ma non solo Parma. Per valorizzare il comparto turistico più occidentale della regione Emilia-Romagna spazio anche ai maghi della cucina di Piacenza Isa Mazzocchi e Filippo Chiappini Dattilo e per Reggio Emilia Gianni D’Amato e Andrea Incerti Vezzani. Il gran finale invece tutto di Carlo Cracco. Il dessert è una sua invenzione, una creatura tutta nuova ma con un tuffo nella tradizione locale, la zuppa inglese. Cracco a Parma da giovane gustava sempre un dolce tipico e così lo ha rivisitato e riproposto. Una cupola piena di delizia. «Un onore essere qui - ha detto chef Cracco - il mio piatto? Un omaggio a questa città ed ai sapori di questa terra, una terra fantastica». Applausi per lui, applausi anche per 'lo scrigno di Parmà, una sfoglia che custodisce ravioli ripieni di pomodoro, Parmigiano-Reggiano Dop e una fonduta di caciotta di Vacca Rossa di Urzano. Un piatto candidato a diventare un nuovo classico della cucina parmense.

Cena di gala ma cena solidale. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto ad Emporio di Parma, l’ente che da anni si impegna a distribuire cibo ed aiuto alle famiglie più bisognose del nostro territorio. «E' anche per questo motivo che sono qui - ha concluso Carlo Cracco - Offriamo il nostro menu a mille persone ma ne aiuteremo molte di più raccogliendo fondi».