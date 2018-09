Notte di controlli sulla via Emilia: in tre al volante ubriachi, uno dopo aver assunto cocaina

Una notte di controlli per cercare di evitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e dalla contestuale violazione delle norme che regolano la velocità. Incidenti che - dicono le forze dell'ordine - vedono coinvolti quasi esclusivamente giovani frequentatori di discoteche e altri locali pubblici.

Il servizio dedicato alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti è stato effettuato ieri notte da tre pattuglie della Polizia Stradale, da una unità Cinofila e dal Medico della Polizia di Stato, con la collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ed è stato attivato sulla SS9 all'Ex Salamini

L’attività compiuta ha permesso di verificare 46 conducenti, dei quali 3 sono risultati in stato di ebbrezza ed uno alterato dall’assunzione di cocaina.

Tutti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e le loro patenti sono state ritirate per essere inoltrate al Prefetto ai fini della sospensione. Inoltre un veicolo è sottoposto a sequestro ai fini della confisca, con contestuale ritiro della carta di circolazione in quanto uno dei conducenti si trovava in stato di ebbrezza grave con tasso superiore a 1,5 gr/l.

Durante le operazioni di polizia sono state anche accertate e contestate ulteriori 3 violazioni amministrative per condotte contrastanti le norme del codice stradale. I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.