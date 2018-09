I sindacati: "Nuova aggressione ad un agente nel carcere di Parma"

La notizia la dà uno dei sindacati degli agenti di polizia penitenziaria, Al.Si.P.Pe: "Non accenna ad arrestarsi il fenomeno delle aggressioni ai danni di appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, perpetuate da detenuti sempre più riottosi e violenti". Si parla del carcere di via Burla, e di un episodio accaduto ieri: "un'aggressione particolarmente violenta, oltre che inaspettata e repentina - scrivono i sindacati - e sarebbe avvenuta ad opera di un detenuto appartenente al circuito detentivo dell’Alta Sicurezza che, dopo aver minacciato ripetutamente l’agente di reparto, avrebbe rifiutato di entrare nella camera di pernottamento, aggredendo il personale che era intervenuto a contenerne l’intemperanza".

secondo i sindacati, il detenuto in questione non sarebbe nuovo a condotte del genere, "anche in altri Istituti di detenzione del territorio nazionale, senza che nei suoi confronti siano stati presi adeguati provvedimenti contenitivi anche dal punto di vista sanitario. Ciò, presupponiamo, anche a causa dell’inopportuna scelta politica di chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari".

"Nell’esprimere solidarietà al personale vittima dell'aggressione - scrive la segreteria regionale dell' Al.Si.P.Pe -, non possiamo che reiterare il monito rivolto ai Superiori Uffici affinché si trovi il modo di arginare le continue aggressioni subite dagli uomini in divisa, prima che si verifichi qualcosa di irreparabile. La speranza è che il nuovo Esecutivo tenga fede ai buoni propositi, inseriti nel contratto di Governo, inerenti la gestione del “sistema giustizia” in generale e di quello penitenziario in particolare e torni a dare priorità al tema della tutela psicofisica del personale in divisa".