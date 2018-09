Fiere, Cavandoli e Campari attaccano Pizzarotti

Fa una certa tenerezza il sindaco Pizzarotti in cerca di visibilità che prova trascinare i parlamentari della Lega in una inutile polemica per l’assenza alle celebrazioni dell’8 settembre, peraltro disertate dallo stesso Pizzarotti e da tutta la sua Giunta come fedelmente riportato dal comunicato stampa ufficiale del Comune. Sembra incredibile, ma è così. Lui non c’era, ma fa la paternale a noi.

Basterebbe questo per qualificare la sua polemica.

I parlamentari leghisti erano tutti all'inaugurazione del Salone del Camper con il ministro Centinaio, che è nuovamente tornato a Parma, da lui stesso definita città simbolo delle competenze del suo ministero: Agroalimentare e Turismo. Ma anche qui Pizzarotti - come il PD - non si sono visti.

La Lega e il Governo puntano a rafforzare ancora di più Fiere di Parma in Italia e nel Mondo.

Pizzarotti invece, da subalterno del PD, sembra pronto a farle affogare nei debiti delle Fiere di Bologna e Rimini.

Il sindaco di Parma, infatti, continua a ragionare con Bonaccini per un’unica holding regionale delle Fiere in cui Parma, unica in attivo e veramente in espansione, avrebbe solo da perdere venendo risucchiata nei debiti delle Fiere targate PD.

Un altro regalo di Pizzarotti ai suoi amici PD in vista delle elezioni regionali 2019.

La Lega dice “No” alla holding regionale delle fiere e ribadisce che Fiere di Parma è asset strategico per la città e la sua autonomia non deve essere messa in discussione.

Pizzarotti che non si è fatto vedere al Salone del Camper, nemmeno per incontrare il ministro Centinaio, a capo di un ministero strategico per lo sviluppo del territorio, dimostra che di Parma non gli importa più nulla essendo preso esclusivamente dal tentativo di salvare la propria carriera politica.

In compenso, nel pomeriggio è corso alla festa del PD di Ravenna: un po’ si vergogna?

Laura Cavandoli, deputato e Maurizio Campari, senatore della Lega