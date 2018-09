Pauroso incidente oggi pomeriggio nel quale uno scooterista ha riportato gravi ferite. All'incrocio tra via Verona e via Palermo intorno alle 15 una Mercedes e uno scooter si sono scontrati e la persona che viaggiava a bordo del due ruote ha avuto la peggio: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 e il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Maggiore. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini del reparto infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro.