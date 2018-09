Scontro fra una moto e una bicicletta all'altezza appena prima del ponte sul Taro. Fortunatamente le conseguenze non sono gravi per entrambi, portati al Maggiore ma non in condizioni gravi. In particolare il clclista ha corso un grosso rischio perché è stato schivato all'ultimo momento da un furgone che stava sopraggiungendo. Lunghe code in entrambe le direzioni.