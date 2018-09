Arrestato il ladro di biciclette che era sfuggito a cittadini e sindaco di Sorbolo

Con due complici aveva cercato di rubare delle biciclette a Sorbolo nello scorso mese di agosto. Il terzetto però era stato fermato grazie all’intervento di alcuni cittadini e del sindaco di Sorbolo. Uno dei tre era riuscito comunque a fuggire e adesso è stato arrestato dagli uomini della compagnia di Parma dei carabinieri mentre si aggirava in stazione. Per lui è scattato un ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato.