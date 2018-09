Incidente poco dopo le 16 all'incrocio tra strada Fornello e strada Argini Parma a Marano. Per cause ancora in via d'accertamento un furgoncino ha sbandato e si è ribaltato. Subito è stato lanciato l'allarme. Una persona ferita in modo grave è stata trasportata al Pronto soccorso del Maggiore in gravi condizioni da un'ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Intorno alle 15, invece, incidente a Costa di Castrignano, con un'auto che è finita contro un albero. Un ferito in condizioni di media gravità è stato trasportato al Maggiore dalla Croce Verde di Langhirano.