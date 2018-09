Pazienti e amici: ParmaFand protagonista alla “Corri per la vita”

Hanno partecipato con entusiasmo alla 5km “Corri per la vita” una trentina di pazienti diabetici e i loro familiari, in rappresentanza dell’associazione pazienti ParmaFand. Tutti rigorosamente in maglietta rossa, hanno affrontato la gara non competitiva assieme alla diabetologa Silvia Haddoub, alla caposala Rita Dall’Ovo e dalle infermiere del centro diabetologico del Maggiore.