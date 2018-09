Imparare a salvare vite umane: parte il corso di primo soccorso per militi

Parte il corso per aspiranti militi dell’Assistenza Pubblica. Il primo incontro si terrà lunedì, nella sede dell’associazione (viale Gorizia), alle 20.45. In questa serata avverrà la presentazione di quello che la Pubblica rappresenta per la città: tutte le iniziative, i progetti, gli obiettivi e i principi su cui si fonda. L’incontro è aperto a tutti.

L’Assistenza Pubblica, nata nel 1902, è una grande famiglia, uno dei cuori pulsanti della comunità parmigiana. I servizi sono attivi 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, e ciò è possibile grazie al sostegno di 2.800 soci contribuenti e all’impegno e alla costanza di 900 militi volontari e soci attivi.

La maggior parte degli “angeli” della Pubblica hanno tra i 40 e i 50 anni (età media: 46,6), ma molti sono anche gli under 40 e under 30 che, con grinta e passione, si dedicano alla causa. Nel 2017, questa grande associazione ha totalizzato più di 275.000 ore di volontariato. Sono stati effettuati 54.000 servizi, con ambulanze e automediche (rispettivamente 30.000 e 2.000 servizi) e con pulmini per il trasporto disabili (oltre 22.000), per un totale di 735.000 chilometri percorsi.

La Centrale Operativa Otto ha gestito oltre 31.000 servizi, sia per la città che per la provincia. L’Assistenza Pubblica si occupa anche di altri servizi: lo scorso anno, le uscite del Pulmino di Padre Lino sono state 199 e le ore di ascolto offerto da Telefono Amico 1.300.

Il corso per diventare militi prevede lezioni teoriche alternate a prove pratiche, ogni lunedì e giovedì sera. Il corso durerà per tre mesi, più due weekend, dove si verrà abilitati all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno per la rianimazione cardio-polmonare. Il percorso terminerà con una prova scritta e le prime esperienze in ambulanza, a cui seguirà un esame finale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.apparma.org o la pagina Facebook www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma, contattare l’Ufficio Comando ai numeri 0521.224981-224982. L.M.