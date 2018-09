Vaccini, bimbi non in regola respinti a Cagliari e Forlì. Seletti: "A Parma tutto sotto controllo"

Con la riapertura di nidi e materne si torna a parlare anche delle vaccinazioni, e di chi non è in regola seconda la normativa. Nel Forlivese due bimbe sono state respinte dal nido, otto invece gli alunni della materna respinti nel Cagliaritano (potete leggere qui sotto cosa è successo). E Parma? Al momento "Tutto sotto controllo", ha risposto l'assessore Ines Seletti.

Il caso di Forlì

Sospese dalla frequenza dell’asilo nido comunale perchè ritenute non in regola con le vaccinazioni. Protagoniste della vicenda, segnalata dall’edizione locale forlivese de 'il Resto del Carlino" due bimbe di Forlimpopoli di di uno e due anni ai cui genitori è stata spedita una lettera vistata dalla stesso sindaco della città romagnola e che era stata preceduta venerdì scorso da una telefonata nella quale - riporta il quotidiano - si diceva di non presentare le bambine all’inserimento in quanto la loro posizione non era in regola con l’iscrizione al nido poichè doveva essere presentato il certificato di avvenuta vaccinazione.

Le due bambine non sono state espulse: con il provvedimento è stata sospesa la sola frequenza al nido e anche il pagamento della retta è stato sospeso. Ad ogni modo nella stessa giornata nella quale è stata consegnata la lettera, i genitori hanno provveduto a ritirare l’iscrizione al nido.

Le piccole avevano un appuntamento presso l’Ausl per procedere alla vaccinazione il 10 luglio, andato deserto. Quindi l'azienda sanitaria ha inviato una lettera nella quale si informava la famiglia che si potevano presentare ogni mercoledì mattina presso un ambulatorio di Forlì dove è possibile vaccinarsi fino al 31 ottobre.

Per prendere la decisone della sospensione, il Comune di Forlimpopoli ha fatto riferimento alla delibera della Regione Emilia-Romagna del 27 agosto scorso che prevede per l'iscrizione al nido due opzioni: essersi vaccinati o avere un appuntamento con l’Ausl ma solo se questo è fissato dopo l'inizio della scuola.

Il caso di Cagliari

Certificati sui vaccini non in regola con la normativa, la presenza un bambino immunodepresso e la decisione di non ammettere in classe otto alunni. E’ accaduto a Elmas, nell’hinterland cagliaritano. Come riferisce l’Unione Sarda la decisione è stata presa, in attesa delle verifiche della Assl competente per territorio, dalla dirigente scolastica della scuola dell’infanzia di via Temo. E un caso analogo si sarebbe verificato anche nella scuola dell’infanzia a Orosei.

A Elmas, sempre secondo il quotidiano, alcuni alunni possedevano la certificazione solo per lo scorso anno, ma non per quello in corso; altri sarebbero in attesa del nuovo certificato da parte della Assl, mentre un altro gruppo dovrebbe ancora effettuare i richiami.

Nel frattempo dallo scorso 4 settembre due pattuglie dei carabinieri del Nas ogni giorno stanno eseguendo controlli nelle scuole delle province di Cagliari e Oristano per verificare le autocertificazioni sui vaccini presentate dai genitori al momento delle iscrizioni. L’attività dei militari, coordinate dal maggiore Davide Colajanni, termineranno venerdì 14