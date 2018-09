Settimana della mobilità, si parte con la domenica senz'auto: no alle diesel pre Euro 4

La Settimana Europea della Mobilità prende avvio domenica con il “P – DAY”, tutti a piedi nel centro di Parma, con una giornata senza auto: il centro storico sarà chiuso al traffico, dalle 8 alle 20, all'interno dei viali di circonvallazione, per lasciare il posto al Palio di Parma e ad altre iniziative che animeranno la città.

Nel dettaglio, dalle 8 alle 20 è previsto il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli pre Euro ed Euro 1, per gli autoveicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 e per tutti i ciclomotori e motocicli omologati pre Euro. Sarà consentito di usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente Via IV Novembre, Viale Toschi per il primo, Viale Basetti, Via Camillo Rondani e Borgo Salnitrara, Viale Basetti in uscita verso Viale Berenini per il secondo. Potranno circolare, tra l'altro: auto con almeno 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti e tutti i mezzi elettrici, a metano o gpl.

Per quanto riguarda invece il programma della Settimana della Mobilità, sarà contraddistinta da momenti di confronto ed approfondimento sui temi della sostenibilità: con il corso seminario di lunedì 17, al Palazzo del Governatore, dal titolo: “Una capillare rete di ricarica al servizio della mobilità elettrica: problemi e soluzioni”, rivolto a tecnici e personale del settore ed alla cittadinanza e poi il convegno - workshop dal titolo: “Mobility management” in programma nella sede della ditta Ocme Srl, in via del Popolo 20/A, a San Leonardo, e rivolto ai mobility manger di aziende ed istituzioni locali.



E' inoltre in programma, venerdì 21 settembre, alle 21, al Teatro Pezzani, lo spettacolo teatrale, ad ingresso gratuito, sulla mobilità sonstenibile: “Incroci”, a cura di Scrat Srl.



A questo si aggiunge la campagna “Legàmi Sicuri”: azioni per contrastare il furto delle biciclette, grazie all'attività dei volontari FIAB che svolgeranno anche dimostrazioni pratiche, attività di comunicazione, distribuzione di cartine di percorsi ciclabili presenti in città, per far conoscere meglio la rete di piste ciclabli. Infomobility Spa e Tep Spa promuoveranno iniziative innovative legate alla mobilità sostenibile.



PROGRAMMA INIZIATIVE DA DOMENICA 16 A SABATO 22 SETTEMBRE



Domenica 16 settembre.



“P – DAY”, tutti a piedi nel centro di Parma, con una giornata senza auto entro i viali di circonvallazione dalle 8 alle 20, in concomitanza con il Palio di Parma.

Alle 9 – 37° Camminata “Vivi la tua città camminando e usando il mezzo pubblico” - partenza da via Baganza. Manifestazione podistica non competitiva e a passo libero organizzata a cura del Cral TEP. Percorso breve 6,5 km – percorso lungo 10 km. I partecipanti riceveranno una bottiglia d’olio come premio di partecipazione. Sono inoltre previsti altri premi a sorteggio e per i gruppi più numerosi. Partenza da via Baganza dalle 9 alle 9.30. Iscrizioni sul posto a partire dalle 8. La camminata si svolge in concomitanza con la 34° GARA COMPETITIVA FIDAL DI CORSA SU STRADA TORNEO “AVIS TEP”, valida per il circuito provinciale di corse su strada, che si correrà su un percorso di 10 km. Le iscrizioni sul posto sono attive dalle 8.00, la partenza è prevista alle 9.00.

Alle 9.30 – Biciclettata: 4° Edizione “PARMAinBICI”, per promuovere la sicurezza stradale, nel tragitto Parco Ducale – Campus, iniziativa organizzata da FIAB – PARMA, Infomobility, con il patrocinio di Comune di Parma, ed in collaborazione con Università degli Studi di Parma ed Azienda Ospedaliero Universitaria.



Lunedì 17 settembre.



Dalle 9 alle 13 - Corso – seminario di formazione gratuita, dal titolo: “Una capillare rete di ricarica al servizio della mobilità elettrica: problemi e soluzioni. Come accelerare l'installazione di colonnine pubbliche e private e punti di rifornimento condominiali”, al Palazzo del Governatore. Il corso – seminario gratuito è promosso e curato dallo staff del sito specializzato Vaielettrico.it, con il patrocinio e coorganizzazione di Comune di Parma e Anci Emilia Romagna ed il sostegno di Iren Spa, Ducati Energia e Smtp Spa. E' dedicato a funzionari comunali ed ai professionisti iscritti agli Ordini professionali della province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, oltre che essere aperto alla cittadinanza. Il corso – seminario prende avvio alle 9.20 con i saluti dell'assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale e MobilitàSostenibile, Tiziana Benassi, e sarà moderato da Mauro Tedeschi e Massimo degli Esposti, giornalisti fondatori di Vaielettrico.

Alle 9.40 - “La ricarica: aspetti urbanistici e burocratici nei piani di installazione di una rete di colonnine” a cura di Giuseppe Roccasalva, ricercatore del Politecnico di Torino.

Alle 10 - “Le complessità giuridiche della materia – le coperture degli eventuali rischi” a cura di Gianfranco Simonini, legale della Ferrari e docente dell'Università di Modena – Reggio Emilia.

Alle 10.20 - “Aspetti tenici della mobilità elettrica – reti di ricarica per il traffico commerciale nei centri storici e aspetti tecnico – economici della ricarica domestica e privata”, a cura di Gianni Catalfamo, Amministratore delegato di One Wedge.

Alle 10.40 - “Programmi di infrastrutturazione in corso, con riferimento anche alla ricarica domestica e privata: problemi urbanistici, edilizi – commerciali e condominiali”, a cura di Cristiano Liardo del Gruppo Iren.

Alle 11 – “Impianti di ricarica, aspetti tecnici e industriali”, a cura di Enrico Girardi, direttore tecnico di Ducati Energia.

Alle 11.20 - “Gli aspetti economici e le esperienze di car sharing e car pooling studiate per i Comuni” a cura di Nicola Ciniero, Presidente di BePooler.

Alle 11.40 – Conclusioni: il caso di Parma. Tiziana Benassi, assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma e Nicola Ferioli, dirigente Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma.

Alle 12 – Dibattito e risposte ai quesiti.

Alle 12.40 – Attribuzione crediti formativi

Alle 13 – Aperitivo offerto da Smtp Spa – Società per la mobilità ed il trasporto pubblico di Parma.



Martedì 18 settembre.

Alle 11 – Inaugurazione Archivio Storico TEP in via Taro 12, Sede TEP Spa.

Sarà presentato alla stampa e alle autorità cittadine l’archivio storico TEP, riallestito al 1° piano della sede dell’azienda in via Tao 12. Un nuovo allestimento espositivo guiderà i visitatori attraverso oltre 100 anni di storia dei trasporti pubblici di Parma e provincia.



Mercoledì 19 settembre



Dalle 10 - Temporary Point – Intermodabilità a cura di Comune di Parma, Tep e Infomobility Spa - in piazza Garibaldi. Tep attiverà il proprio ufficio abbonamenti mobile. Chi viaggia in autobus, dunque, potrà rivolgersi al Punto mobile per ricaricare l’abbonamento, chiedere informazioni o consultare i nuovi orari invernali. Infomobility darà informazioni sui diversi servizi di mobilità sostenibile (Bike sharing, Car sharing e Cicletteria), sulle promozioni attive e chi lo desidera potrà effettuare direttamente l’iscrizione o il rinnovo al servizio di bike sharing.



Giovedì 20 settembre.



Dalle 6.30, per tutta la mattinata – presso la Cicletteria - “Cambia e vinci”: iniziativa organizzata da Comune di Parma e Infomobility Spa. Verranno premiati con un simpatico gadget tutti coloro che, durante la mattinata, usufruiranno di più mezzi di trasporto per recarsi al lavoro. Chi, ad esempio, utilizzerà il servizio bike sharing per raggiungere la stazione dei treni (o arrivando in stazione a Parma) oppure chi parcheggerà il proprio mezzo a due ruote nel deposito sicuro della Cicletteria per poi raggiungere il treno.

Alle 10.30 – Conferenza Stampa – Presentazione dell'accordo Comune di Parma – Infomobility Spa– Trenitalia, nella Cicletteria, in piazzale Dalla Chiesa. L’Accordo prevede sconti sui servizi di mobilitàsostenibile per i passeggeri Trenitalia.



Dalle 15 alle 18 – Visita guidata in bici: “Alla scoperta del Parmigiano Reggiano!”, giro in bici con degustazione, con partenza dalla Cicletteria, in piazzale Dalla Chiesa, a cura della Coop Cigno Verde e della guida esperta Davide Pagani.



Venerdì 21 settembre.



Giornata nazionale “Bike to work”. Dalle 7.30 alle 9 sono previste azioni mirate per le aziende ed enti pubblici e privati che hanno aderito e promuovono la mobilità sostenibile nel tragitto casa – lavoro, saranno coinvolti anche i dipendenti del Comune di Parma.

Alle 9.30 – Convegno - workshop dal titolo: “Mobility Management”, presso ditta Ocme Srl, iniziativa organizzata dal Comune di Parma. Alle 9.45 saluti istituzionali dell'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, ed inaugurazione colonnine di ricarica elettrica all'Ocme. Modera Angela Chiari, Mobility Manager di Area del Comune di Parma. Facilita: Lorenzo Bertuccio di Euromobility. Alle 10.20 - Sven Hesse, responsabile acquisti e logistica Chiesi Farmaceutici, sede di Amburgo, Germania, parlerà di: “Esempi di interventi di mobility management ad Amburgo”. Alle 10.30 Stefano Vasini, Direttore ACI Parma, parlerà di: “Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli ecosostenibili”. Alle 10.45, Silvia Squarcina, responsabile prevenzione INAIL, tratterà di: “Riduzione del tasso medio tariffa INAIL”. Alle 11.15 – Cesare Sgarzi del “Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità Integrata e Ciclabile” della Regione Emilia – Romagna, parlerà delle: “Politiche regionali sul trasporto pubblico”.

Alle 11.30 - Premiazione delle Aziende Virtuose da parte di Tep Spa, Infomobility Spa e Smtp Spa.

Seguirà, alle 11.40, la sessione interattiva con workshop tematico – lavori a piccoli gruppi, coordinati da Lorenzo Bertuccio di Euromobility.

Alle 12.30 – Conclusioni del workshop.

Alle 12.45 – Visita guidata allo stabilimento Ocme Srl.

Alle 13.15 – Light Lunch, offerto da Ocme.

Nel pomeriggio è in programma il Corso di formazione avanzato per Mobility Manager – 1° modulo. Iniziativa organizzata da Euromobility nell'ambito delle attività del “Programma sperimentale nazionale dimobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro”.

Alle 21 – Spettacolo Teatrale, a ingresso libero, sulla mobilità sostenibile: “Incroci”, Teatro Pezzani, borgo San Domenico 7. Iniziativa organizzata da Scrat Srl, nell'ambito delle attività del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro”.



Sabato 22 settembre.



Alle 5 del mattino - “A la maten'na bonora”, biciclettata non competitiva di circa 10 chilometri, con partenza da piazza Garibaldi, organizzata da “La Sajeta” e da FIAB – PARMA

Alle 9.30 – 10.30 – 11.30 - Visite guidate gratuite, previa prenotazione (su sito: https://goo.gl//UtL2ed



) all'archivio storico TEP aperto al pubblico, negli uffici di via Taro, 12. I visitatori saranno coinvolti in un viaggio all’interno del deposito TEP e del suo Archivio Storico. Le visite sono a cura di Giancarlo Gonizzi, coordinatore dell'Archivio TEP, e saranno condotte dagli studenti del Liceo Scientifico Ulivi che negli ultimi anni hanno collaborato con l'Archivio, tramite un progetto di alternanza scuola-lavoro.



Dalle 10 alle 18 - Campagna “Legàmi Sicuri” – azioni per contrastare il furto delle biciclette – gazebo in piazzale Dalla Chiesa - a cura di Fiab Parma, con patrocinio del Comune di Parma.