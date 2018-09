Lavori per un mese in via Europa: il cantiere apre lunedì. Le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in via Europa con la chiusura della carreggiata Est di viale Europa - direzione A1 – dalle 9 di lunedì 17 settembre fino al 19 ottobre 2018, - nel tratto compreso tra via Ghirarduzzi e la rampa di uscita sullo svincolo dell’Autostrada A1 -, per permettere gli interventi di rifacimento completo della piattaforma stradale che necessita di intervento straordinario non più rimandabile per motivi di sicurezza dell’utenza.

La durata del cantiere è di circa un mese, secondo le seguenti fasi. Prima settimana: partenza dal tratto tra Ghirarduzzi e Moletolo sbancamento e rifacimento fondo con misto cementato. Seconda settimana: tratto Ghirarduzzi Moletolo asfaltatura, tratto Moletolo-Casello Poldi sbancamento e rifacimento fondo con misto cementato. Terza settimana: tratto Ghirarduzzi Moletolo opere di rifinitura, tratto Moletolo-Casello Poldi asfaltatura, tratto Casello Poldi-rampa di accesso rotatoria A1 sbancamento e rifacimento fondo con misto cementato. Quarta settimana: tratto Moletolo-Casello Poldi opere di rifinitura, tratto Casello Poldi-rampa di accesso rotatoria A1 asfaltatura

Le rotatorie verranno interessate parzialmente, perciò rimarranno sempre percorribili anche se potranno esserci dei restringimenti di carreggiata durante le fasi di asfaltatura superficiale. I restringimenti di carreggiata interesserannole seguenti rotatorie: rotatoria posta tra viale Europa e via Ghirarduzzi; rotatoria posta tra viale Europa e via Moletolo e rotatoria posta tra viale Europa e via Casello Poldi.



L’accesso alle attività commerciali, artigianali e alle abitazioni dovrà avvenire dalla carreggiata ovest, perciò tutto il traffico diretto in direzione Autostrada e Colorno sarà deviato su via San Leonardo, oppure su via Baganzola e proseguendo su Viale delle Esposizioni. Le attività presenti nel tratto Ghirarduzzi-Moletolo dovranno accedere da via del Popolo. Tutte le deviazioni saranno indicate con apposito piano di segnalamento.



E', inoltre, prevista la destituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate per i seguenti tratti stradali: ramo di svincolo n°5 della tangenziale direzione Nord; corsia Est di via San Leonardo (direzione casello A1), nel tratto compreso tra lo svincolo n°5 della Tangenziale Unione Europea e lo svincolo dell’Autostrada A1.

I veicoli che normalmente percorrono viale Europa direzione Autostrada A1 verranno deviati su via San Leonardo.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.