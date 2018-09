Un semaforo pedonale in viale Fratti

Il Comune realizzerà nel 2019 un semaforo pedonale a chiamata in viale Fratti all’altezza del polo pediatrico Ausl. Lo ha detto l’assessore Benassi rispondendo a un’interrogazione di Campanini sui problemi di accessibilità alla struttura e sul degrado nell’area ex scalo merci. A questo riguardo Alinovi ha annunciato che il Comune ha intenzione di intervenire per ripulirla ma ci sono problemi dovuti al fatto che l’area e’ sottoposta a procedura fallimentare e quindi servono accordi col curatore per fare eventuali lavori