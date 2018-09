Costituito il Comitato cittadino per la pace

Si è svolto il 13 settembre l'incontro che ha dato il via alla costituzione del Comitato cittadino per la pace, con l'obiettivo di dare impulso agli impegni nazionali della Rete della Pace.

Hanno aderito: CGIL, CISL, UIL, ANPI, Legambiente, ANPPIA, AICVAS, Unione degli Universitari, Comitato chiamata contro la guerra, Consorzio Coop. Solidarietà Sociale, CINGEI, Officina Popolare Parma, Libera, Associazione amicizia Italia-Cuba, Comunità di Betania, Consulta dei Popoli, CIAC Onlus, Rete degli Studenti. Naturalmente il Comitato resta aperto ad eventuali ulteriori adesioni.

Il primo impegno concreto del neonato Comitato riguarderà l'organizzazione della partecipazione da Parma alla marcia Perugia-Assisi del prossimo 7 ottobre, dopo la quale sono previsti momenti di confronto per definire gli ulteriori ambiti di attività del Comitato.

Per informazioni è possibile contattare Raffaele Tagliani, referente del Comitato, all'indirizzo mail rtagliani@cgilparma.it o al 3480705763.