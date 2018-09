Finale, finisce subito il sogno della parmigiana Mara

E' finito alla prima eliminazione il sogno della bellezza parmigiana Mara Boccacci. Su La7 la diretta per l'elezione di Miss Italia 2018. In gara, come è noto, c'era anche Mara, che purtroppo è finita tra le 18 escluse dall'esito del televoto.

La serata televisiva va avanti, Mara continua a sognare. Presentano Dj Francesco e Diletta Leotta. In giuria, fra gli altri, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Pupo e Maria Grazia Cucinotta.