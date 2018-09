Il sindaco Pizzarotti a Presa Diretta: "Chiediamo al governo un presidio permanente in stazione"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti è stato ospite della trasmissione di Rai 3 Presa Diretta e ha risposto alle domande di Riccardo Iacona sul tema caldo della sicurezza. Dopo un lungo servizio girato dalla troupe della trasmissione nelle strade dell'Oltretorrente teatro dello spaccio di droga, con la testimonianza dei cittadini che si sono mobilitati per contrastare il fenomeno e delle forze dell'ordine che vivono la difficoltà quotidiana di operare sotto organico, il primo cittadino ha fatto il punto. Ha ringraziato i cittadini per il loro impegno e ha annunciato che nell'incontro che si terrà domani (18 settembre) al ministero dell'Interno chiederà "un presidio permanente nella zona della stazione, nonché di potenziare l'organico delle forze dell'ordine della città che è al di sotto della media nazionale e regionale". Non ultimo, "occorrono leggi più repressive per tutelare il diritto alla sicurezza".