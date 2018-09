San Prospero, il fosso sarà ripulito e coperto. E nascerà un (agognato) marciapiede

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per la copertura del fosso e la contestuale realizzazione di un marciapiede in località San Prospero. Il Comune ha stanziato poco più di 60 mila euro per dare seguito al progetto.

L’intervento pone rimedio ad una situazione di degrado e prevede la rimozione dei rifiuti presenti nel fossato, accumulatisi nel tempo, e gli scavi necessari per poter poi realizzare la copertura del fossato. Le operazioni di scavo consentiranno la corretta posa del nuovo tubo di raccolta delle eventuali acque meteoriche che sarà collegato con i nuovi pozzetti posizionati lungo la via Emilia. Contestualmente ai a lavori di copertura verrà realizzato il nuovo marciapiede che correrà sopra la parte tombata del fosso. Il nuovo marciapiede sarà separato dalla via Emilia da un cordolo largo 50 centimetri. Una volta conclusi gli interventi, verrà tracciata la nuova segnaletica orizzontale.