Sicurezza: 60 nuove telecamere e più agenti di polizia municipale

Una sessantina di nuove telecamere di sorveglianza in zona San Leonardo, zona stazione, piazza Duomo e Vicofertile; sette assunzioni di vigili urbani entro novembre, che si aggiungeranno alle tre già effettuate quest’anno. È questa la risposta del Comune annunciata questa mattina dal sindaco Pizzarotti e dall’assessore Casa all’esito deludente del recente incontro avuto al ministero dell’Interno, in cui il governo ha risposto picche a tutte le richieste del Comune in termini di più forze dell’ordine. Altra novità: anche a Parma (come in tutte le città con più di centomila abitanti) le forze dell’ordine potranno usare il taser, lo storditore elettrico: anche i vigili urbani ne saranno dotati.