Fondazione Pizzarotti e Parole di Lulù onlus insieme per i bambini di Taranto

È stato firmato oggi al comune di Taranto il protocollo di intesa per la realizzazione di un parco giochi nel quartiere Tamburi. Il progetto ha origine da un’idea della fondazione Parole di Lulù onlus di Shirin Amini e Niccolò Fabi, organizzatori di una giornata di raccolta fondi che ha avuto luogo il 1 settembre 2016 nella cornice della Masseria Mangiato di Martina Franca.

La fondazione Parole di Lulù ha come finalità la realizzazione di progetti sia sanitari che ludici dedicati ai bambini e, dopo aver rivolto la sua attenzione a diverse emergenze italiane e africane, ha deciso di provare ad essere di aiuto alle difficile realtà dei bambini di Taranto e, in particolar modo, del quartiere Tamburi. Per realizzare il progetto, Parole di Lulù si è avvalsa della collaborazione di Fondazione Pizzarotti, che nasce per volontà di Enrica, Michele e Pietro Pizzarotti.

Alla base della collaborazione tra le due fondazioni vi è la reciproca sensibilità nel promuovere iniziative sociali in favore dell’infanzia, in particolare nelle aree disagiate, che del resto, Fondazione Pizzarotti sta già portando avanti sia in Italia, a Scampia, sia all’estero in zone colpite da calamità naturali come in Perù o in Congo, dove ha contribuito al completamento de “la casa per i bambini di Goma”.

Accanto al lavoro delle due associazioni benefiche è stato creato un team di professionisti tarantini legati ad AIL e Arci ragazzi, coll’iniziale supporto tecnico dell’architetto Prontera e coordinati dalla dott.ssa Annamaria Moschetti dell’Associazione Culturale Pediatri.

Il “Parco di Lulù” verrà realizzato con modalità e materiali che tendano a ridurre, certo non eliminare, la possibilità di contatto con le polveri inquinanti, e con l’intento di regalare ai piccoli del quartiere un luogo di svago protetto.