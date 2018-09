Schianto a Vicopò: viabilità nel caos, si attivano i residenti (che protestano)

Incidente poco prima delle 13 a Vicopò. Per cause ancora in via d'accertamento, una Operl Zafira e un furgoncino sono entrati in collisione. I due conducenti sono stati accompagnati al Maggiore uno in condizioni di media gravità e l'altro con lievi traumi, ma in attesa dei soccorsi e dei rilievi sulla strada si è creato il caos per oltre mezz'ora, con lunghe code.

Per aiutare la circolazione in attesa dei vigili, sono scesi in strada alcuni dei residenti, che di nuovo protesta per una strada che definiscono davvero poco sicura, percorsa dai veicoli a velocità molto elevate, senza semaforo e senza dissuasori.