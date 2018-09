Ponte Taro: otto in una notte alla guida sotto l'effetto di alcol o droga

Alla notte di controlli hanno partecipato tre pattuglie della Polizia Stradale, una unità Cinofila e il Medico della Polizia di Stato, assistito da un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla Croce Rossa. E questo perché l'obiettivo era verificare le condizioni psicofisiche dei conducenti in transito su una strada decisamente trafficata: la via Emilia a Ponte Taro.

L’attività ha permesso di verificare 62 conducenti, dei quali 6 sono risultati in stato di ebbrezza e due alterati dall’assunzione di sostanze stupefacenti, e in particolare cocaina e cannabis. Tutti gli otto sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal codice stradale. Le patenti sono state ritirate per essere inoltrate al Prefetto ai fini della sospensione.

E' stata inoltre sequestrata una patente di guida perché falsa, ed il possessore è stato denunciato. E una persona è stata deferita per il possesso di una arma impropria (una mazza da baseball) portata all’interno dell’abitacolo.

Sono state poi accertate e contestate 3 violazioni amministrative contrastanti con le norme del Codice della Strada delle quali una per guida senza patente.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane.