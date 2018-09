Esproprio ex Federale: Comune costretto a pagare 1,6 milioni di euro

Si chiude dopo dodici anni la causa legale sull’esproprio dell’area dell’ex Federale di via XXIV Maggio, con il Comune costretto a pagare 1,6 milioni di euro come indennizzo. E’ quanto emerso oggi pomeriggio in Municipio durante la seduta della commissione Bilancio. Ad illustrare la sentenza della corte d’appello di Bologna il vicesindaco Marco Bosi.