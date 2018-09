Scontro auto-bici questa mattina in via Zarotto. L'incidente è avvenuto alle 7,50. Un'ambulanza del 118 ha portato una persona al pronto soccorso con ferite lievi.

Nella notte, intervento dei vigili del fuoco in via Gobetti. La squadra del 115 è stata chiamata per una fuga di gas. L'intervento, iniziato a mezzanotte, è durato una ventina di minuti.