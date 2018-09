Divieto Euro 4, Pizzarotti: "Una misura di cui siamo convinti"

"Vanno cambiati gli stili di vita e fatta un’adeguata programmazione di politica ambientale, per questo il divieto degli Euro 4 è dovuto perché i cittadini devono cambiare le proprie abitudini. E se questo comporta disagi va accettato, altrimenti restiamo il paese delle deroghe". Replica a muso duro del sindaco Pizzarotti al capogruppo della Lega Occhi che chiedeva se c’era intenzione di fare una deroga. "I cittadini non sono numeri ma persone che hanno una vita reale - ha risposto Occhi -. E sarebbe bastato un minimo di flessibilità spostando il divieto al 2020 dopo avere introdotto incentivi e migliorativi servizi pubblici". Il sindaco ha però ribadito che "chi non si programmato per tempi è perché ha trovato più comodo fare così. E ci deve essere un inizio che non sia sempre dovuto ai momenti di emergenza smog. E in ogni caso si tratta dì una misura di cui siamo pienamente convinti e che solo la strumentalizzazione politica della Lega può dire che si fa per fare cassa".