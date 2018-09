Prende a male parole una agente della polizia minicipale. Attimi di tensione intorno alle 11,30 in Pilotta. Un settantenne aveva parcheggiato in divieto. Perciò è intervenuta un’agente che gli ha chiesto di spostare l’auto. L’uomo però non ne voleva sapere e ha avuto nei confronti della donna un atteggiamento tale che ha convinto l’agente a chiedere rinforzi. In Pilotta sono così arrivate cinque auto della polizia municipale. Gli agenti hanno parlato con l’uomo invitandolo a riflettere sul suo comportamento. Al termine il settantenne ha spostato l’auto ma dovrà anche pagare una multa.