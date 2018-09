Uno in stazione, l'altro a ritentare un furto di bici: riarrestati due evasi dai domiciliari

A un servizio congiunto della compagna carabinieri di Parma e di quella di Fidenza mirato ai controlli delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, non sono sfuggiti due evasi.

Si tratta, nel caso di Parma, di un italiano di 39 anni, ai domiciliari per reati contro il patrimonio.

Condannato a scontare un anno e 4 mesi di reclusione, si era allontanato da casa in maniera ingiustificata. E' stato immediatamente rintracciato e arrestato. E trovato in possesso di una tenaglia di 30 centimetri con cui probabilmente voleva replicare il furto di bici che lo aveva fatto finire nei guai lo scorso agosto.

A Fidenza invece un italiano di 31 anni stava scontando gli arresti domiciliari (pena di 5 mesi) perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre disabile e per resistenza a pubblico ufficiale: fatto avvenuti a Napoli nel 2017. L’evaso si trovava in una comunità terapeutica per tossicodipendenti di Fidenza dalla quale si era allontanato nel primo pomeriggio. È stato rintracciato alla stazione ferroviaria ed è stato nuovamente arrestato.