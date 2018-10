Stop ai diesel Euro 4: scatta il piano antismog

Scattano questa mattina le limitazioni alla circolazione all'interno dell'anello delle tangenziali. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, fino al 31 marzo, e per la prima volta include i diesel Euro 4, oltre ai diesel da pre Euro a Euro 3, i benzina pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e moto pre Euro. Multa da 164 euro per i trasgressori.

La mappa dell'area delle limitazioni al traffico

