Forte temporale nella notte: "Il tuono sembrava un'esplosione..."

Forte temporale la notte scorsa a Parma e in diverse zone della provincia, fino alla Val d'Enza. Attorno 2,45 è stato avvertito il tuono è stato talmente forte da far pensare a un'esplosione. Quanto è accaduto è stato molto commentato anche sui social: "Un botto fortissimo, un fulmine ha fatto una luce immensa", "Mi sono svegliato di soprassalto!", "E' saltata la luce". Un commento da Sorbolo: "Anche qui si è sentito un rumore fortissimo e mi è sembrato di aver sentito tremare le pareti. Ho avuto il cuore in gola per un bel po' ".

Sono saltati diversi salvavita ma al momento non si segnalano danni gravi.