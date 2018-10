Il Comune crea due spazi per allattare al Duc

Domani (martedì 2 ottobre) alle 9,30 sarà inaugurato lo “Spazio accudimento neonato” allestito in alcune aree comunali maggiormente frequentate dal pubblico. L'iniziativa rientra nell'ambito della Settimana mondiale per l’allattamento materno, da oggi a domenica 7 ottobre.



Questi spazi sono stati realizzati dall’assessorato ai Servizi educativi del Comune, che - dice un comunicato - "fortemente ha creduto in questo progetto pensato per le mamme che devono accedere ai servizi comunali assieme ai loro piccoli e che hanno bisogno di riservatezza per allattare ed accudire con serenità.

L’allestimento è stato possibile grazie al contributo dell’Associazione AIPA, che ha provveduto ad acquistare e a donare gli arredi, e alla consulenza gratuita dell’Associazione Futura che da trent’anni lavora per diffondere la cultura dell’allattamento al seno".



"Gli spazi - continua la nota del Comune -sono stati pensati per essere confortevoli ed accoglienti per allattare al seno in tutta tranquillità e per far fronte ad ogni esigenza del proprio bambino con l’obiettivo di sostenere oltre all’allattamento anche una cultura ed una società più attenta ai bambini e alle loro mamme.

Da questa idea sono nati due punti al Duc, uno presso gli sportelli polifunzionali ed uno all’ingresso dipendenti mentre un terzo sarà utilizzato in modo itinerante in occasione di eventi.

Comprendono un fasciatoio, una poltrona per l’allattamento ed un paravento per delimitare la zona così da offrire ambienti protetti in cui i genitori si sentano a proprio agio per allattare o per provvedere al cambio".