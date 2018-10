Diesel Euro 4, Bosi: "Non si segua la pancia del Paese". La Lega attacca

Nel giorno in cui sono scattati i divieti alla circolazione per i veicoli più inquinanti, il tema delle limitazioni ha suscitato un botta e risposta anche in Consiglio comunale. Il vicesindaco Marco Bosi ha invitato “a non inseguire la pancia del Paese” sui temi della sostenibilità ambientale. Critiche da Emiliano Occhi (Lega), favorevole a uno slittamento dello stop per i diesel Euro 4.

L’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Michele Alinovi, ha annunciato che la Brf Property, il soggetto privato che sta riqualificando l’ex area Bormioli, procederà alla demolizione dei ruderi presenti nell’area del CRAL Bormioli.