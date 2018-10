I Like Parma : un passaporto per vedere i tesori della città

Il Comune di Parma organizza da domenica al 14 ottobre, per la Settimana della cultura, «I like Parma – Un patrimonio da vivere»: uno speciale programma di iniziative gratuite che permetterà di scoprire luoghi straordinari del nostro patrimonio. Il programma rientra nell’ambito del progetto regionale «EnERgie Diffuse» promosso dalla Regione Emilia-Romagna per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018.

Ad accompagnare il viaggio di bambini, ragazzi e famiglie attraverso i luoghi e le bellezze di Parma sarà uno speciale «passaporto culturale»: visitando i luoghi delle otto aree indicate nel passaporto si riceverà un timbro con un emoticon segnando le tappe del proprio percorso. Alla fine dell’itinerario chi avrà collezionato almeno sei timbri riceverà in regalo un esclusivo puzzle, il cui disegno ideato per l’occasione porta la firma del fumettista Leo Ortolani, o preziosi volumi d’arte.

Il passaporto culturale potrà essere ritirato allo IAT - ufficio di accoglienza turistica (piazza Garibaldi), l’Informagiovani (via Melloni), le Biblioteche comunali e nei principali luoghi del patrimonio che aderiscono al progetto I like Parma. Spazio è stato dedicato a bambini, ragazzi e alle loro famiglie con laboratori, visite guidate, racconti e spettacoli gratuiti, e con proposte già promosse all’interno delle scuole. Con il progetto «I like Parma», ideato dall’assessorato alla Cultura insieme alla delegazione FAI di Parma e organizzato in collaborazione con numerose istituzioni e realtà culturali del territorio - tra cui il Complesso Monumentale della Pilotta, la Fabbriceria della Cattedrale, l’Università di Parma, il Conservatorio Arrigo Boito e la Fondazione Teatro Regio -, si vuole promuovere una campagna che, a partire dal patrimonio di beni materiali e immateriali, culture e conoscenze della città ne favorisca la conoscenza e la fruizione da parte di tutti.

Info e programma bambini/ragazzi: http://www.comune.parma.it/centroperlefamiglie. Info e programma completo e generale «I like Parma»: http://www.comune.parma.it/cultura.

IL PROGRAMMA Appuntamenti ad ingresso gratuito.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Biblioteca di Alice, Serre del Parco Ducale, ore 10

L’UOMO MANGIA CARTA

Una breve passeggiata alla scoperta dei frutti, delle foglie e della corteccia del piccolo castagno e dell’ippocastano, a seguire una storia a partire dal libro di Simone Baracetti e Sara Codutti ed un laboratorio per costruire un piccolo castagno da portare a casa. A cura di Cooperativa 100 Laghi. Prenotazione obbligatoria, dai 4 ai 7 anni, info: 0521.031751 alice@comune.parma.it

Biblioteca Pavese, ore 16.30

CON GLI OCCHI SULLA MIA CITTÀ!

Disegniamo per conoscere i monumenti cittadini e per «l'arte di condividere» esponiamo in biblioteca. Laboratorio a cura di Monica Monachesi. Dai 7 anni, prenotazione obbligatoria. Per info: 0521.493345 pavese@comune.parma.it

Castello dei burattini, ore 17

IL PICCOLO VERDI

Burattinai, scene, costumi e burattini: Patrizio Dall'Argine, Veronica Ambrosini. Pianista: Enrico Padovani. Un viaggio nell'infanzia del Maestro.

MARTEDÌ 9 OTTOBRE

Casa della Musica, ore 17

Visita alla scoperta del Museo dell'Opera e ai documenti dell’archivio del Teatro Regio rivolta ai più piccoli. Per info: archivioteatroregio@lacasadellamusica.it 0521/031187-37

SABATO 13 OTTOBRE

Guardiola Parco Ducale, ingresso da Ponte Verdi, dalle ore 10 alle ore 12

PARMA INVISIBILE, LA CITTÀ SOTTO I NOSTRI PIEDI

Liberamente ispirato a «Le città invisibili» di Italo Calvino. A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani

Museo Glauco Lombardi, ore 10 e 11

VISITE GUIDATE AL MUSEO

La visita delle ore 10 è rivolta alle famiglie, per info: 0521/233727 glaucolombardi@libero.it

Portici del Grano, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.30

Una giornata tra cultura e danza street a cura di Spazio84 - SSD Centro Studi Danza dedicata alle famiglie, ai bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Dalle ore 10 fino alle 12 per i più piccoli laboratori ludico/coreografici, dalle 15 lezioni di breakdance, hip hop, teatro e writing per i ragazzi. La giornata si concluderà con una performance degli insegnati.

Museo Diocesano, ore 11

RE SALOMONE E LA REGINA DI SABA

Ascoltare i racconti della Bibbia, letture a cura della Biblioteca Ilaria Alpi.

Ponte Romano, ore 15, 15.30, 16 e 16.30

STORIE DI QUA E DI LÀ DALL’ACQUA

Letture per bambini ispirate a Il ponte dei bambini di Štěpán Zavřel. A cura di Barbara Romito e Giorgia Parmigiani.

Pinacoteca Stuard ore 15.30

ALLA SCOPERTA DEL MONASTERO DI SAN PAOLO

Un percorso itinerante negli spazi della Pinacoteca. Età: 4 – 10 anni. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184.

Galleria San Ludovico ore 16

A MERENDA CON VERDI

Un percorso gastronomico dedicato ai più piccoli, da 7 a 11 anni, guidati dai Maestri del gusto di Giocampus. Evento nell’ambito di Verdi Off. Info: Tel. 0521 203949 Prenotazione obbligatoria: verdioff@teatroregioparma.it

Biblioteche Civiche ore 19

CACCIA AL TESORO DEL SAN PAOLO

Alla scoperta notturna dei luoghi del Monastero di San Paolo Biblioteche, Pinacoteca Stuard, Castello dei Burattini a lume di torcia. Per bambini dai 5 ai 12 anni, a partire dalle ore 19 ogni 15 minuti sino alle 22 alla Guanda. Caccia al tesoro con premio finale.

DOMENICA 14 OTTOBRE

Teatro Farnese, ore 10.30

IL GRAN TEATRO DEI FARNESE

Un percorso interattivo che guiderà i ragazzi alla scoperta della storia del Teatro. Dai 5 ai 10 anni. Ingresso: per i bimbi gratuito, per i genitori ridotto di € 5. Per info: 0521 233309-233617 cm-pil.info@beniculturali.it

Biblioteca di Alice, ore 10.30,

UNA CITTÀ DI CARTA E STOFFA

Narrazione e laboratorio a cura di Irene Catani. Storie di case straordinarie e di giardini nascosti e bizzarre cartoline da spedire...in tutto il mondo. Dai 4 anni, prenotazione obbligatoria. Info: 0521.031751 alice@comune.parma.it

Castello dei Burattini, ore 11

LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Piccola storia del teatro di animazione.

Battistero, ore 10, 11.30, 16 e 17.30

LEONE, LONZA... VELTRO. L’OTTAGONO CON LO ZOOFORO

LO RESTAURO IO!

Laboratorio di disegno e collage, a cura Monica Monachesi, introdotto da visita guidata al Battistero per leggere il linguaggio segreto dell’Antelami.

Biblioteca Palatina ore 16

Scopriamo i libri, laboratorio per bambini da 5 a 10 anni

Pinacoteca Stuard, ore 15.30

LA MIA CORONA

Per la giornata FaMU delle famiglie al Museo, dedicata quest'anno al tema «Piccolo ma prezioso», un laboratorio in cui i bambini scopriranno i gioielli presenti in una selezione di opere della Pinacoteca e realizzeranno la loro corona. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Prenotazione: tel. 0521-508184.

Castello dei Burattini, ore 16.30

LA FAVOLA DELLE TESTE DI LEGNO IN LINGUA FRANCESE

Spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Piccola storia del teatro di animazione.