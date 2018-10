Brusca frenata del filobus: sette passeggeri all'ospedale

Le cause della brusca frenata sono ancora da ricostruire, di certo ci sono otto passeggeri che si trovavano su un filobus della linea 3 feriti o contusi. Due sono stati trasportati al Pronto soccorso del Maggiore in condizioni di media gravità, cinque con lievi traumi e uno ha scelto di non fare accertamenti.

E' accaduto intorno alle 12.30 in via Emilia Est, all'altezza del civico 138.