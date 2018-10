A Leonardi (Oncologia medica) l'incarico provvisorio al posto di Aversa

Le attività dell’unità operativa di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo - si legge in un comunicato stampa diffuso dall'ufficio stampa dell'Azienda ospedale e dell'Università - proseguono con piena regolarità ed è assicurata la piena continuità assistenziale e di cura dei pazienti in carico al reparto.

"L’unità operativa di Ematologia e centro trapianti midollo osseo - continua il comunicato - manterrà i propri livelli di eccellenza in tutti i campi, compresa l’attività legata ai trapianti di midollo osseo che ha reso questo reparto un’eccellenza nel panorama nazionale".

"Da domani per garantire la continuità gestionale - si afferma nel comunicato - dell’unità operativa sarà transitoriamente affidato l’incarico di facente funzione a Francesco Leonardi, direttore dell’Oncologia medica, che delegherà le attività ambulatoriali, di degenza e di trapianto ai medici del reparto già referenti dei singoli settori. Contestualmente, sono in corso di definizione i percorsi di sospensione dalle attività per i professori Franco Aversa, Nicola Giuliani e Antonio Mutti".

“Grazie alle indiscusse qualità presenti nell’unità operativa di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo, cura, assistenza e ricerca procedono a ritmi inalterati e nulla cambia per i pazienti che ogni giorno si rivolgono con fiducia e speranza di cura al reparto dell’Ospedale Maggiore”. Così Massimo Fabi e Paolo Andrei, rispettivamente direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Rettore dell’Università di Parma a margine dell’incontro tenuto con il personale della struttura che si è svolto questa mattina al Maggiore.