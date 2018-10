Un escavatore danneggia una condotta del gas

Oggi pomeriggio, verso le ore 16, un escavatore dell’impresa che sta effettuando lavori di sbancamento e bonifica nell’area Ex Tarasconi in Via San Leonardo, ha urtato una condotta del gas che scorre sotto la sede stradale, danneggiandola.

La tubazione distribuisce a media pressione (3-5 bar) il gas nella zona: appena urtata è fuoriuscito il metano. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre di emergenza di Ireti, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine che hanno chiuso al traffico via San Leonardo nel tratto compreso tra via Mazzacavallo e via Matilde Serao.

I tecnici Ireti hanno avviato due scavi al fine di tamponare la perdita. La dispersione nel frattempo è tenuta in sicurezza grazie alla presenza dei Vigili del fuoco e delle squadre Ireti. L'erogazione del metano non verrà interrotta se non alle abitazioni che si trovano nel tratto di condotta interessato dall’intervento di riparazione (circa 100 metri).

La situazione tornerà alla normalità, salvo imprevisti, intorno alle ore 22