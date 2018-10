L'appello arriva via telefono, la voce gentile e addolorata della signora all'altro capo: "Da martedì scorso - racconta - mio figlio non trova più il suo telefono.Uscito dal lavoro è salito sul bus a Pedrignano ed è sceso al Barilla Center, erano le 17.30 circa, e quando è smontato si è accorto di non averlo più. Non se se possa essergli caduto o se sia stato derubato, ma quel telefono per noi è prezioso..." C'erano conservate, in particolare, le foto del marito della donna, scomparso due anni fa. L'appello è a chi possa averlo ritrovato: si tratta di uno smartphone Samsung Galaxy 5 mini, con custodia blu. Il numero è stato bloccato. "E se l'hanno rubato, che se lo tengano pure ma ci mandino le foto...".